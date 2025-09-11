Die branchenfreundliche Regulierungspolitik unter dem selbst ernannten «Krypto-Präsidenten» Donald Trump und die wachsende Beliebtheit von börsennotierten Fonds auf Bitcoin & Co machen Kryptofirmen für Investoren interessant. Die Gemini-Gründer Cameron und Tyler Winklevoss sind seit vielen Jahren in der Branche aktiv. Bekannt wurden sie durch ihren jahrelangen Rechtsstreit mit Mark Zuckerberg, dem sie vorwarfen, ihnen die Idee für das milliardenschwere Online-Netzwerk Facebook gestohlen zu haben.