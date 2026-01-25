Was geschieht mit dem Depot nach dem Todesfall?

Nach dem Tod der depotführenden Person sperrt die Bank das Wertschriftendepot in der Regel. «Erfährt die Bank vom Ableben einer Person, hat sie einen neuen Kunden, die Erbengemeinschaft, ohne zu wissen, welche Personen zu dieser Gemeinschaft gehören. Deshalb werden Konten und Depots in der Regel gesperrt, bis klar ist, welche Personen als Erben berufen sind», präzisiert Rechtsanwalt Roberto Fornito von der Anwaltskanzlei Bratschi. Es könne sein, dass der Erblasser gesetzliche Erben von der Erbschaft ausgeschlossen oder weitere Personen als Erben eingesetzt habe.