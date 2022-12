Rätseln über zweite Jahreshälfte

Eine globale Rezession scheint den Marktbeobachtern zufolge so gut wie ausgemacht. Doch bei der Einschätzung, wie stark der Konjunkturrückgang ausfallen könnte, gehen die Meinungen auseinander. Die Mehrzahl der Experten geht von einer Erholung der europäischen Aktienmärkte in der zweiten Jahreshälfte aus. Sie setzen auf Friedensgespräche in der Ukraine, ein Nachlassen der Inflation in den USA und die Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft.