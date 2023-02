Aus den USA stehen am Montag die Auftragseingänge langlebiger Güter im Fokus, gefolgt vom Verbrauchervertrauen am Dienstag. Am Donnerstag folgen die Verbraucherpreisdaten aus der Euro-Zone. Dort sank die Teuerungsrate in der Euro-Zone auf 8,6 Prozent nach 9,2 Prozent im Dezember. Das Preisstabilitätsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent ist folglich noch immer sehr weit entfernt. Die EZB wird daher voraussichtlich noch auf Zinserhöhungskurs bleiben, um der Inflation Paroli zu bieten.