Stifel nahm die Abdeckung für Aryzta, das unter anderem für seine Hiestand-Gipfeli bekannt ist oder die McDonald's-Brötchen herstellt, am Montag mit der Einstufung "Buy" und einem Kursziel von 2 Franken auf. Trotz der Risiken und der unrühmlichen Vergangenheit habe der Backwarenkonzern ein neues Kapitel aufgeschlagen, schreibt der zuständige Analyst. So sei das Unternehmen auf bestem Weg zu einem erfolgreichen Turnaround, der mehr und mehr an Zugkraft gewinne und letztlich zu einem Cashflow-Compounder mit hoher Wertschöpfung für die Aktionäre verwandle.