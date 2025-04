4) Unterbewertete Aktien suchen («Value»)

«Der Preis ist, was du zahlst. Der Wert ist, was du bekommst.» Mit diesem prägnanten Zitat bringt US-amerikanischer Starinvestor Warren Buffett die Essenz der Value-Strategie auf den Punkt. Im Fokus steht der Kauf von Aktien, die als unterbewertet gelten – also deren Marktwert unter ihrem echten inneren Wert liegt. Anleger zielen dabei auf Unternehmen ab, die stabile Erträge oder eine attraktive Dividendenrendite bieten, aber aufgrund vorübergehender Marktlage oder anderer Faktoren in Ungnade gefallen sind.