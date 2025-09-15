Aus einer behördlichen Einreichung ging hervor, dass Tesla-CEO Elon Musk Aktien des Elektrofahrzeugherstellers im Wert von fast 1 Milliarden Dollar erworben hatte. Der Aktienkauf unterstreicht Musks Bestreben nach grösserer Kontrolle über Tesla. Musk will seine ehrgeizigen Ziele in den Bereichen Robotaxis, künstliche Intelligenz und Robotik erreichen, um sich von einem Hersteller von Elektrofahrzeugen zu einem führenden Technologieunternehmen zu entwickeln. Im Dezember hielt Musk nach Angaben von LSEG einen Anteil von rund 13 Prozent.