US-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch im Fokus

Ob die Börsenpessimisten in der neuen Woche den Rückzug antreten oder doch ein Crashmonat startet, dürften also unter anderem die anstehenden Wirtschaftsdaten entscheiden. Am Montag werden zunächst Einkaufsmanagerindizes für die Industrie in der Euro-Zone und USA veröffentlicht, zwei Tage danach folgen die Barometer für den Dienstleistungssektor. Am Dienstag stehen Daten zu den offenen Stellen aus den USA im August und zur türkischen Inflation an.