Zudem geht an diesem Tag Cerebras Systems an die Börse, was der KI-Euphorie weiter Auftrieb geben dürfte. Der Chiphersteller, dessen Übernahme durch Arm Holdings und der japanischen Softbank zuvor gescheitert war, will Nvidia Konkurrenz machen. Die Aktie ist, wie informierte Quellen der Nachrichtenagentur Bloomberg sagten, 20-fach überzeichnet. Der Ausgabepreis wurde auf 185 Dollar und damit über der ursprünglichen Spanne von 150 bis 160 Dollar festgelegt. Auch die Zahl der angebotenen Aktien wurde angehoben. Der Marktwert dürfte damit laut Bloomberg-Daten bei etwa 40 Milliarden Dollar liegen und ist der bisher grösste in diesem Jahr.