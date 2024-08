Für die US-Börsen geht es am Dienstag in unterschiedlichem Masse nach oben. Anleger zeigten sich nach einem verhaltenen Wochenstart wieder mutiger, was amerikanische Aktien betrifft. Kurz bevor am Mittwoch die für die US-Geldpolitik besonders wichtigen Verbraucherpreise erwartet werden, sorgten Preissignale aus den USA im frühen Handel für Erleichterung. Die Erzeugerpreise für Juli waren nicht ganz so deutlich gestiegen wie erwartet.