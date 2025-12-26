Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,02 Prozent auf 48'740,72 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,11 Prozent auf 6'939,38 Punkte nach oben. Bei knapp 6946 Zählern hatte er zuvor ein Rekordhoch erreicht. Der von Technologieaktien geprägte Nasdaq 100 stieg zuletzt um 0,10 Prozent auf 25'682,31 Punkte.

Der Goldpreis legt auf einen neuen Rekord von 4'531 Dollar zu, während der Bitcoin unter die Räder gerät nach der US-Börseneröffnung und 3 Prozent seiner Gewinne wieder hergibt. Lesen Sie hier mehr zum Thema, warum sich dieses Muster beim Bitcoin wiederholt. 

In Europa blieben die Handelsplätze hingegen wie schon am Donnerstag geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Aus der Unternehmenswelt lagen nur vereinzelt Neuigkeiten vor. 

(cash/AWP)