Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor zuletzt 0,15 Prozent auf 25'424 Zähler. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,08 Prozent auf 6890 Punkte. Alle drei Indizes haben sich 2025 stark entwickelt, am besten der Nasdaq 100 mit einem Zuwachs von 21 Prozent.