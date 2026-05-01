Bei Apple stieg der Gewinn im abgelaufenen Quartal überraschend um fast ein Fünftel. Auch mit dem Umsatz übertraf der Tech-Gigant die Markterwartungen. Mit einem Kursplus von 3,2 Prozent verpassten die Aktien ein Rekordhoch nur knapp. Analyst Edison Lee von der Bank Jefferies wies darauf hin, dass Apple zuletzt stark von günstigen Wechselkursen profitiert habe. Allerdings dürfte sich künftig der Druck auf die Profitabilität erhöhen.