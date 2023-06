Umfeld für Aktienrückkäufe weiterhin positiv

Auch Zahlen der SNB deuten daraufhin, dass Aktienrückkäufe an Bedeutung gewinnen: Die Lücke zwischen Dividendenzahlungen und Kapitalherabsetzungen - die meist auf das Konto von Aktienrückkäufen gehen, aber auch auf (seltenere) Kapitalschnitte zurückzuführen sein können - hat sich in den letzten Jahren stetig verkleinert. Vor fünf Jahren steckten die Unternehmen gemäss den SNB-Zahlen noch knapp 37 Milliarden Franken mehr in Dividenden-Ausschüttungen als in Rückkäufe. 2022 betrug der Rückstand nur noch 10,5 Milliarden.