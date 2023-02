Die allgemeine Stimmung an den Börsen weltweit blieb zur Wochenmitte bis zum Schluss angespannt. Schliesslich stand in den USA am Abend der nächste Zinsentscheid auf dem Programm. Im Vorfeld dazu hofften die Börsianer darauf, dass die Fed die vor beinahe einem Jahr lancierte geldpolitische Straffung verlangsamen und den Leitzins nur noch um 25 anstelle von 50 Basispunkten wie bisher anheben wird. Entscheidend für die Märkte sei aber auch, wie sich Fed-Chef Jerome Powell zum künftigen geldpolitischen Kurs der Fed äussern werde, hiess es im Handel. Am Donnerstag folgt die Europäische Zentralbank (EZB). Sie dürfte den Leitzins um weitere 50 Punkte anheben.