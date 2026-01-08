Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leicht im Plus geschlossen, nachdem er im Tagesverlauf um die Nulllinie geschwankt war. Nach dem starken Start ins neue Jahr schien vorerst eine Konsolidierungsphase angesagt, wie ein Händler kommentierte. Der Leitindex SMI hatte diese bereits am Vortag nach Erreichen des neuen Rekordstandes bei fast 13'400 Punkten gestartet. Zurückhaltung dürfte das Motto der Investoren aber auch mit Blick auf die am morgigen Freitag erwarteten offiziellen Arbeitsmarktdaten aus den USA gewesen sein. Davon erhoffen sich die Anleger weitere Indikationen zur künftigen Zinspolitik der US-Notenbank.