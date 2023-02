Wegen des Verkaufs des Schweiz-Geschäfts an die Migros war am Handelstag ein Titel aus den hinteren Reihen in aller Munde: Zur Rose. Der Wert der Papiere verdoppelte sich zum Handelsbeginn fast. Im Handelsverlauf büssten sie aber wieder einen grossen Teil der Gewinne ein und gingen schliesslich mit einem Plus von 30,4 Prozent aus dem Markt. Durch den Verkauf fliessen Zur Rose Mittel in Höhe von rund 360 Millionen Franken zu, womit das Unternehmen weitgehend schuldenfrei wird. Zudem wolle sich das Unternehmen ganz auf den deutschen Markt konzentrieren, was von Händlern als "Befreiungsschlag" gedeutet wurde.