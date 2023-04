Zwar markierte er am Nachmittag ein neues Jahreshoch, dieses lag allerdings nur knapp 30 Punkte über dem bereits am Freitag erreichten Wert. Dass die Stimmung nicht positiver war, lag vor allem am Schwergewicht Nestlé, das am morgigen Dienstag seine Zahlen für das erste Quartal präsentiert. Der Lebensmittelriese wurde am Berichtstag zudem Ex-Dividende gehandelt und belastete darum den Gesamtmarkt deutlich.