Nach einem negativen Start kämpfte sich der Leitindex SMI schon früh klar in die Gewinnzone vor. Der Handelstag war aber nur von moderaten Umsätzen geprägt. Die Marktteilnehmer trauten dem Anstieg noch nicht so recht, sagte ein Händler. «Die Anleger wollen nach dem jüngsten Kursrally nun zuerst mehr Gewissheit, ob die Phase der Zinserhöhungen wirklich abgeschlossen ist, bevor sie sich neu positionieren», sagte er. Diesbezüglich spekulieren die meisten aber auf moderate Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Er äussert sich am Abend Schweizer Zeit an einer Paneldiskussion des IWF.