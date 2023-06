Die Schweizer Börse hat am Freitag zugelegt. Die Einigung beim US-Schuldenstreit hatte bereits in der Eröffnungsphase zu einer guten Stimmung geführt, die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag trug dann noch das ihrige dazu bei. "Beflügelt vom Ende des US-Schuldenstreits haben die Anleger wieder beherzter zugegriffen", sagte ein Händler. Ob die gute Stimmung länger andauern wird, muss sich zeigen. Viele Marktteilnehmer tippen aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten in Bezug auf Konjunktur und Zinspolitik eher auf eine Seitwärtsbewegung in den nächsten Wochen, zumal noch längere Zeit auch keine Unternehmensresultate anstehen.