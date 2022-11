Niederlagen beeinflussen Aktienmärkte

Niederlagen bei Fussballspielen haben erhebliche Auswirkungen auf die Aktienmärkte, insbesondere während der Fussballweltmeisterschaft, wie aus einem Artikel in der Zeitschrift Journal of Finance hervorgeht. Die monatlichen Abweichungen bei einer Niederlage betragen mehr als sieben Prozent und sind in den westeuropäischen Volkswirtschaften und bei kleineren Aktien am höchsten, schreiben die Autoren.