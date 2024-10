Die Privatbank Mirabaud hat kürzlich bekanntgegeben, dass sie ihr Research zu Schweizer Aktien aufgibt. Phil Macartney, Co-Manager des «Jupiter Pan-European Smaller Companies Fund», nennt diese Entwicklung für kleinere und mittlere an der Börse kotierte Unternehmen «verheerend». Diese Unternehmen brauchen diese Berichterstattung, um an Kapital zu kommen. Heute gibt es noch eine Handvoll Finanzunternehmen, die kleinere Unternehmen in der Schweiz abdecken.