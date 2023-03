Nach der Senkung der Produktionsprognosen durch Meyer Burger kappte der zuständige UBS-Analyst seine Schätzungen. Diese Senkung sei nicht die erste Verzögerung und durchaus relevant. Auch wenn die Verzögerungen keinen wesentlichen Einfluss auf die langfristige Entwicklung hätten, so würden sie aber angesichts der niedrigen Basis seine EPS-Schätzungen beeinflussen, so der Analyst in einer Studie. Er reduzierte die EPS-Schätzungen (Gewinn pro Aktie) für 2023 um 6 Prozent, für 2024 um 8 Prozent und für 2025 um 6 Prozent.