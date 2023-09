In den USA besitzen nach Daten des Forschungsinstituts Gallup vom Mai 61 Prozent der Bürger Aktien. Das ist die höchste Quote seit 2008. In Haushalten mit einem Vorsteuer-Einkommen von mehr als 100'000 Dollar pro Jahr beträgt die Quote 84 Prozent. Darin eingeschlossen sind Wertpapiere in spezielle, von der US-Regierung steuerlich begünstigte Depots für die Altersvorsorge mit Bezeichnungen wie 401(k).