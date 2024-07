Bei den Analysten kommen die Guidance-Erhöhung und das gute erste Halbjahr gut an. Der zuständige ZKB-Analyst Yannik Ryf sieht in Folge bei seinen Umsatzschätzungen wie auch der EBITA-Schätzung deutlichen Revisionsbedarf nach oben. Auch sein Blick auf den Investment-Case sei weiterhin «positiv». Er begründete dies mit der positiven Entwicklungen in den wesentlichen Endmärkten Schifffahrt und Energie, dem soliden und geerdeten Management sowie der attraktiven Bewertung. Er bestätigte daher seine Einstufung mit «Übergewichten».