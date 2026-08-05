Auch die UBS zeigt sich erfreut über die Zahlen. Zur Erinnerung: AMS Osram hat im zweiten Quartal 2026 sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität die Erwartungen übertroffen. Die UBS bestätigt die Fortschritte im operativen Geschäft hin zu einem Halbleiterunternehmen und honoriert die Arbeit an den langfristigen Wachstumstreibern. Die Grossbank hebt die Umsatzprognosen leicht und das operative Ergebnis etwas deutlicher an. In der Summe führt es zu einer Kurszielerhöhung von 20 auf 22 Franken. Damit bestätigte die UBS die Kaufempfehlung für AMS.