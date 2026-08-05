Die Aktien von AMS Osram setzen am Mittwoch ihren Steigflug nach den Quartalszahlen fort. Die Titel des Halbleiterproduzenten steigen im frühen Handel rund 4,8 Prozent auf 18,04 Franken.
Rückenwind liefern eine Kurszielerhöhung der UBS sowie eine Hochstufung durch Kepler Cheuvreux. Kepler erhöht das Rating von «Reduce» auf «Hold» und schraubt das Kursziel von 10,50 Franken auf 17 Franken hoch.
Einerseits hat sich die operative Lage von AMS verbessert, andererseits ist die Bewertung der Aktie nach dem jüngsten Kursrückgang wieder angemessener, begründet das französische Analysehaus. Seit dem Mehrjahreshoch von Mitte Mai sind die Titel um fast 40 Prozent zurückgegangen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf die nächstjährigen Ergebnisse liegt aktuell bei 39x.
Auch die UBS zeigt sich erfreut über die Zahlen. Zur Erinnerung: AMS Osram hat im zweiten Quartal 2026 sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität die Erwartungen übertroffen. Die UBS bestätigt die Fortschritte im operativen Geschäft hin zu einem Halbleiterunternehmen und honoriert die Arbeit an den langfristigen Wachstumstreibern. Die Grossbank hebt die Umsatzprognosen leicht und das operative Ergebnis etwas deutlicher an. In der Summe führt es zu einer Kurszielerhöhung von 20 auf 22 Franken. Damit bestätigte die UBS die Kaufempfehlung für AMS.
Insgesamt zeigt sich im Markt weiterhin ein etwas durchzogenes Bild. Von elf Analystinnen und Analysten raten vier zum Kaufen, fünf zum Halten und zwei zum Verkaufen. Immerhin hat sich die Stimmung zuletzt aber leicht aufgehellt: Vor einem Monat waren laut LSEG-Daten erst zwei Kauf- gegenüber drei Verkaufsempfehlungen zu finden - und sechs Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt derweil leicht unter dem aktuellen Niveau bei 16,56 Franken. Das entspricht einem Abwärtspotenzial von rund 10 Prozent.