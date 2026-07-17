Die Gewinne blieben zwar begrenzt, sollten sich aber mit der Erholung des Volumens und weiterer Straffung verbessern, so der Vontobel-Experte. Mit der jüngsten Ankündigung des Verkaufs von Precicast habe das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein erreicht, um ein Pure Play im Bereich Flow Solutions zu werden. «Ein fortgesetzter Schuldenabbau und eine stetige Umsetzung werden entscheidend sein, um die derzeit gedämpfte Bewertung von GF anzuheben», kommentiert Hasanaj vom Zürcher Vermögensverwalter.