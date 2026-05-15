Dabei hatten die Valoren des Baustoffkonzerns am Mittwoch - dem Tag vor dem handelsfreien Feiertag - bei 76,26 Franken ein Drei-Monate-Hoch markiert. Auf dieses waren sie seit Mitte März zugelaufen, wobei sie teils vom wieder steigenden Gesamtmarkt, teils auch vom Leistungsausweis des Unternehmens angeschoben wurden. Ende April hatte das Management das Update zum ersten Quartal geliefert. Umsatz und wiederkehrender EBIT sind zwar gesunken. Doch die Erwartungen der Analysten wurden auf allen Ebenen teilweise deutlich übertroffen.