Denn die Grundlage für künftiges Geschäft ist deutlich grösser geworden. So ist der Auftragsbestand im vergangenen Jahr um ein Viertel auf 8,47 Milliarden Franken gestiegen. Zudem sind die neuen Aufträge profitabler: Die vorkalkulierte Projektmarge des Auftragsbestands habe sich verbessert, schrieb Implenia. Deshalb erwartet der Konzern ab 2027 einen weiteren Anstieg des EBIT.