«Wir sind nicht sicher, ob es in den USA oder in Europa zu einer regulären Rezession kommen wird, aber wir sehen, dass die makroökonomischen Indikatoren orange und rot blinken, insbesondere die Arbeitsmarktdaten», schreibt der zuständige Analyst in einer Studie. Konsumentenvertrauen und -ausgaben stünden unter Druck, insbesondere bei Gütern gegenüber Dienstleistungen.