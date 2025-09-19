Die Aktien von Kühne+Nagel schliessen am Freitag 9 Prozent tiefer bei 154,10 Franken. Das ist der tiefste Stand seit Juli 2020.
Die Deutsche Bank stufte die Titel auf Hold von zuvor Buy. Das Kursziel der Aktie wurde auf 182 Franken von zuvor 225 Franken reduziert.
«Wir sind nicht sicher, ob es in den USA oder in Europa zu einer regulären Rezession kommen wird, aber wir sehen, dass die makroökonomischen Indikatoren orange und rot blinken, insbesondere die Arbeitsmarktdaten», schreibt der zuständige Analyst in einer Studie. Konsumentenvertrauen und -ausgaben stünden unter Druck, insbesondere bei Gütern gegenüber Dienstleistungen.
Der Analyst rechnet daher im dritten Quartal 2025 mit einem deutlichen Gewinnrückgang sowohl im Jahres- wie auch im Quartalsvergleich. Er sieht nur wenige kurzfristige Katalysatoren, da die Gewinndynamik wahrscheinlich weiterhin unter Druck stehe.
(cash)