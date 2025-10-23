Die Bank Vontobel hält an der Kaufempfehlung und am Kursziel von 205 Franken fest. Sie sieht demnach auf mittlere Sicht eine Erholung der Aktien auf den Stand vor dem Zollschock im April. Die strategischen Initiativen von Kühne+Nagel, darunter differenzierte Mehrwertdienste, eine verbesserte Kundenerfahrung, Segmentierung und digitale Dienstleistungen, reichten allerdings nicht aus, um die derzeit negativen Trends bei den Frachtraten zu kompensieren, schreibt der zuständige Analyst Michael Foeth.