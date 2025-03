Die so genannte Konversionsmarge, die das Verhältnis von EBIT zum Rohertrag angibt, erreichte 19,1 Prozent nach 21,7 Prozent im Vorjahr. Sie gilt in der Branche als wichtige Kennzahl. Mittelfristig peilt das Unternehmen im Rahmen der «Roadmap 2026»-Strategie einen Wert von 25 bis 30 Prozent an.