Die Aktie des Logistikers Kühne+Nagel verlor am Donnerstag 13 Prozent. Damit fiel der Titel auf den Stand von Anfang Dezember zurück.
Am späten Nachmittag waren weltweit Aktien von Logistikunternehmen massiv eingebrochen.
Die Gründe für die Rückgänge waren erst unklar, jedoch wurde am Markt schnell spekuliert, dass KI-Ängste eine Rolle spielten. Händler verwiesen etwa auf einen Bericht über eine neue KI-Plattform mit Namen SemiCab, die das Frachtvolumen von Logistikunternehmen ohne zusätzliche Mitarbeitende um bis zu 400 Prozent steigern könne.
Deutlich ins Minus fielen am Donnerstag auch Holcim mit 8,5 Prozent. Die Titel fielen auf den Stand von Mitte November.
Für Verunsicherung sorgten Aussagen des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz während des Gipfeltreffens der energieintensiven Industrien in Antwerpen über eine mögliche Lockerung von Klimaschutzvorschriften. Zum Teil war auch von weiteren Gewinnmitnahmen die Rede. Auch Amrize gaben um 2,3 Prozent nach.
(cash/AWP)