Lindt & Sprüngli betreibt elf eigene Produktionsstätten in Europa und den USA und beliefert Endkunden über 500 eigene Geschäfte sowie über mehr als 100 Händler weltweit. Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Schokoladenumsatz in Höhe von 2,16 Milliarden Franken, wie am Dienstag bekannt gegeben wurde. Dies ist leicht mehr als im Vorjahr. Zudem war der Konzern im ersten Halbjahr etwas profitabler, wobei Lindt & Sprüngli organisch von Januar bis Juni um 7,0 Prozent wuchs.