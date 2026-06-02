Nach den «starken» Ergebnissen, die im Mai gemeldet wurden, und anhaltend positiven Trends in allen Produktkategorien von Logitech passe er die Wachstumsschätzungen für das Geschäftsjahr 2027/28 nach oben an, notierte Michael Foeth, Analyst der Bank Vontobel, am Dienstagmorgen. «Anhaltend hohe Margen, eine starke Cash-Generierung und eine sehr gesunde Bilanz sorgen für eine nachhaltige Wertschöpfung.» Foeth bestätigte das «Buy»-Rating und erhöhte das Kursziel für Logitech von 101 auf 113 Franken. Dieses neue Preisziel zeigt an, dass sich die Aktie des in Lausanne ansässigen Unternehmens mittelfristig klar über der soeben überquerten 100-Franken-Marke.