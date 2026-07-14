Kaltstart für die Aktien des Basler Pharmazulieferers Lonza. Sie fallen am Dienstag kurz nach der Börseneröffnung um 1,26 Prozent auf 581,20 Franken. Zuvor hatten sie sich zwischen Mitte Mai und dem Handelsschluss am Montag um 25 Prozent verbessert. Sie sind auch wieder über die Marke von 550 Franken gestiegen, die sie ab Ende Januar wiederholt unterschritten hatten.
Den Hänger am Dienstagmorgen wird man als blosses Luftholen für eine weitere steile Kletterpartie interpretieren, sofern man dem zuständigen Analysten der Royal Bank of Canada (RBC) folgt. Er hält am Preisziel von 720 Franken und am «Outperform»-Rating für die Aktien des von CEO Wolfgang Wienand geleiteten Unternehmens fest. Das Kursziel ist das dritthöchste am Markt und liegt klar über dem Konsens, welcher den Zielwert der Aktie bei 651,60 Franken sieht.
Der RBC-Experte ist in den letzten Monaten zusehends optimistischer geworden. Im Februar stufte er Lonza von «Sector perform» auf «Outperform» hoch. Das Kursziel zog sukzessive von 630 nach oben und setzte es Ende Juni erstmals bei 720 Franken fest. Der Pharmazulieferer biete attraktive langfristige Wachstumsperspektiven, schrieb der Analyst. Er rechnet in den kommenden Jahren mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum je Aktie von 18 Prozent pro Jahr.
Mit höheren Kurszielen als die Royal Bank of Canada sind bei Bloomberg nur Bernstein (815 Franken) und Jefferies (798 Franken) verzeichnet. Auch wenn sie ebenfalls deutlich optimistischer sind als der Analystenkonsens, so dürfte sie der Tendenz nach damit richtig liegen, dass die Lonza-Titel weiter steigen können. Denn fundamental gesehen, steht die Rallye der vergangenen Wochen auf soliden Beinen.
Gerade die langfristigen Schätzungen weisen auf ein enormes Potenzial von Lonza hin. Bis 2029 rechnen Marktbeobachter mit einer knappen Verdoppelung des Gewinns pro Aktie im Vergleich zum Jahr 2025. Davon dürften auch die Aktionäre direkt profitieren, da die Dividende von derzeit 5 Franken bis dahin auf prognostizierte 7,54 Franken je Aktie angehoben werden soll.
(cash)