Den Hänger am Dienstagmorgen wird man als blosses Luftholen für eine weitere steile Kletterpartie interpretieren, sofern man dem zuständigen Analysten der Royal Bank of Canada (RBC) folgt. Er hält am Preisziel von 720 Franken und am «Outperform»-Rating für die Aktien des von CEO Wolfgang Wienand geleiteten Unternehmens fest. Das Kursziel ist das dritthöchste am Markt und liegt klar über dem Konsens, welcher den Zielwert der Aktie bei 651,60 Franken sieht.