Die Aktien von Lonza notieren 1,7 Prozent tiefer. Tecan fallen 6 Prozent. Als Grund machen Händler die Gewinnwarnung des Pharma- und Laborausrüsters Sartorius aus. Die Aktie des deutschen Unternehmens fallen am Freitag 13 Prozent.



Längerfristig ist Sartorius zwar optimistisch und bestätigte seinen "grundsätzlich positiven mittel- und langfristigen Marktausblick". Nach einem rückläufigen Geschäft in den ersten neun Monaten hat das Unternehmen allerdings seine Jahresprognose erneut gesenkt. Erst im Juni hatte Sartorios die Prognosen schon einmal reduziert. Beim Umsatz erwartet das Management nun ein Minus von etwa 17 Prozent.



Bisher war Sartorius von einem Rückgang im "im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich" ausgegangen. Die operative Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) soll noch etwas über 28 Prozent erreichen nach bisher rund 30 Prozent. Im Vorjahr waren 33,8 Prozent erzielt worden.



Diese schlechteren Aussichten habe auf die Mitbewerber, zu denen auch Lonza und Tecan gehörten, negativ ausgestrahlt, heisst es am Markt. In einem Umfeld mit so vielen Unsicherheitsfaktoren und angesichts der sich eintrübenden konjunkturellen Aussichten würden die Anleger eben alle Vertreter einer Branche über den selben Kamm scheren, sagt ein Händler.