"Voraussichtlich" werde das Angebot Bezugsrechte für die bestehenden Aktionäre enthalten. Der grösste Aktionär Sentis Capital, der gemäss jüngsten Angaben gut 10 Prozent der Stimmrechte hält, unterstütze das Vorgehen und werde vorbehaltlich der Bedingungen seine Bezugsrechte ausüben, so Meyer Burger in einer Mitteilung am Montag.