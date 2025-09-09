Das angeschlagene Solarunternehmen hatte Mitte August von der Schweizer Börse einen Aufschub zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 bis Ende des Monats erhalten. Das Unternehmen hatte diesbezüglich nun aber nichts kommuniziert. Eine Anfrage bei Meyer Burger von cash.ch zum aktuellen Stand und zu nächsten Schritten blieben vor Wochenfrist unbeantwortet. Die Aktien von Meyer Burger sind seit Anfang Juni vom Handel an der Schweizer Börse suspendiert.$