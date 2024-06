Die Aktien des Sneaker- und Sportkleiderherstellers On Holding legten am Dienstag an der New Yorker Börse um 3,5 Prozent zu und erreichten mit 42,73 Dollar den höchsten Stand seit November 2021. Bernstein hatte zuvor eine «Outperform»-Empfehlung auf die Aktie abgegeben mit einem Kursziel von 50 Dollar. Seit Jahresbeginn steht der Titel knapp 64 Prozent höher.