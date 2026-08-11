Gleichzeitig hob das für seine ​Laufschuhe mit den markanten Hohlsohlen bekannte Unternehmen seine Prognose für die Bruttogewinnmarge ‌für das Gesamtjahr auf mindestens 65 Prozent an, von zuvor 64,5 Prozent. Die Spanne für den Jahresumsatz wurde mit 3,47 ​bis ​3,56 Milliarden Franken beziffert, bisher waren ⁠3,51 Milliarden anvisiert worden.