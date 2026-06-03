Die Aktien von Partners Group fallen am Mittwoch nach Handelseröffnung bis 12 Prozent auf 723,40 Franken. Das ist der tiefste Stand seit über 6 Jahren.
Die Agentur Bloomberg berichtete, dass Partners Group wegen des hohen Rücknahmedrucks die Auszahlungen bei einem ihrer Evergreen-Private-Equity-Fonds eingeschränkt hat. Die Angaben von Bloomberg basieren auf einer Mitteilung von Partners Group an Investoren.
Den Angaben zufolge hat Partners Group die Rücknahmen für den «Global Value SICAV Fund» auf fünf Prozent des Nettoinventarwerts (NAV) beschränkt. Der Schritt sei erfolgt, nachdem die Rücknahme-Anträge für den "Evergreen"-Fonds im zweiten Quartal auf rund 9,8 Prozent gewachsen seien.
Zuletzt hätten vor allem private Anleger von Partners Group vermehrt Rücknahmen sogenannter «Evergreen»-Fonds verlangt. Das sind Fonds ohne Laufzeitbeschränkung.
Ein Sprecher von Partners Group erklärte gegenüber Bloomberg, dass die Rücknahmeanträge von vermögenden Privatkunden im gesamten Evergreen-Portfolio des Unternehmens zugenommen hätten. Diese Kunden - die in der Regel deutlich ängstlicher sind als institutionelle Anleger - machen etwa ein Fünftel des verwalteten Vermögens der Plattform und einen besonders grossen Anteil der Anlegerbasis von Global Value aus.
Partners Group zählt zu den Pionieren von Evergreen-Fonds, die unbefristet laufen und Anlegern in der Regel ermöglichen, vierteljährlich zumindest einen Teil ihrer Anlagen abzuheben, anstatt das Kapital für einen festgelegten Zeitraum zu binden.
Die Rücknahmen stellen die jüngste Herausforderung für die Partners Group dar, die vor wenigen Wochen Vorwürfe systematischer Überbewertung von Vermögenswerten in einem Bericht des Leerverkäufers Grizzly Research zurückwies.
Makroökonomische Veränderungen und geopolitische Konflikte hätten die Private-Equity-Märkte in den letzten Jahren belastet, wobei branchenweite Volatilität, die bei Private-Credit-Vehikeln begann, auf Private Equity übergegriffen habe, erklärte die Partners Group in einem Schreiben. «Diese Dynamik hat sich in letzter Zeit beschleunigt und den Fonds beeinträchtigt, hiess es weiter.
Private-Credit-Fonds standen in den letzten Monaten vor allem im Fokus, da sie aufgrund allgemeiner Sorgen um die Schuldenqualität und wachsender Bedenken, dass viele zu stark in Softwareunternehmen investiert sind, hohe Abflüsse verzeichneten.
Da Investoren in Scharen versuchen, Milliarden von Dollar aus solchen Fonds abzuziehen, haben einige der grössten Vermögensverwalter, darunter Apollo Global Management, KKR, BlackRock und Blue Owl, die Rücknahmen kürzlich begrenzt.
Im April griff Grizzly Research die Partners Group an und warf ihr vor, die Aktie leerzuverkaufen. Grizzly begründete dies mit angeblichen Bewertungsinkonsistenzen bei Evergreen-Fonds, bei denen bis zu 40 Prozent der Anlagen deutlich falsch bewertet sein könnten. Grizzly gab an, Diskrepanzen zwischen den ausgewiesenen Bewertungen und der tatsächlichen Wertentwicklung festgestellt zu haben.
Die Partners Group erklärte, die Bewertungen würden von Dritten validiert, und bezeichnete die Behauptungen von Grizzly als «haltlos, verleumderisch und irreführend».
Das Unternehmen verfügt über mehr als 30 Evergreen-Fonds in fünf Anlageklassen mit einem Gesamtvermögen von über 56 Milliarden US-Dollar, so der Sprecher. Im April erklärte das Unternehmen, es habe im ersten Quartal eine positive Entwicklung bei der Mittelbeschaffung für seine Private-Markets-Strategien verzeichnet und wollte sich damit von den wachsenden Bedenken hinsichtlich der Stabilität des Private-Credit-Marktes distanzieren.
(Bloomberg/cash)