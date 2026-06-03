Ein Sprecher von Partners Group erklärte gegenüber Bloomberg, dass die Rücknahmeanträge von vermögenden Privatkunden im gesamten Evergreen-Portfolio des Unternehmens zugenommen hätten. Diese Kunden - die in der Regel deutlich ängstlicher sind als institutionelle Anleger - machen etwa ein Fünftel des verwalteten Vermögens der Plattform und einen besonders grossen Anteil der Anlegerbasis von Global Value aus.