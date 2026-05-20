Vor allem Roche ist im Anlegerfokus: Der Konzern hat für den anstehenden grossen Krebs-Kongress ASCO in den USA neue Studiendaten zu mehreren Krebsmedikamenten angekündigt. Besonders im Mittelpunkt steht dabei der Wirkstoff Giredestrant, der nach Ansicht des Pharmakonzerns möglicherweise künftig eine wichtige Rolle bei der Behandlung bestimmter Brustkrebsformen spielen könnte.