Die drei Aktien könnten am Mittwoch zu einer wichtigen Stütze werden für den Schweizer Leitindex. Er liegt vorbörslich deutlich im Minus.
Vor allem Roche ist im Anlegerfokus: Der Konzern hat für den anstehenden grossen Krebs-Kongress ASCO in den USA neue Studiendaten zu mehreren Krebsmedikamenten angekündigt. Besonders im Mittelpunkt steht dabei der Wirkstoff Giredestrant, der nach Ansicht des Pharmakonzerns möglicherweise künftig eine wichtige Rolle bei der Behandlung bestimmter Brustkrebsformen spielen könnte.
Der Partizipationsschein von Roche liegt nach den Kursgewinnen auf dem höchsten Stand seit dem 11. März. Die Aktie von Novartis liegt auf einem Vier-Wochen-Hoch.
(cash/AWP)