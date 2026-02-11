RBC verweist insbesondere auf die starke operative Entwicklung im zweiten Halbjahr mit einer klar über den Erwartungen liegenden Marge. Gleichzeitig habe sich das Wachstum des freien Cashflows im Vergleich zum operativen Gewinn etwas verhaltener entwickelt. Zudem warnt die Bank, dass eine mögliche Abschwächung des globalen Handels und eine schwächere Konsumnachfrage das organische Wachstum im Jahresverlauf 2026 dämpfen könnten.