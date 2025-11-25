Die neuen Mittelfristprognosen liegen laut Vontobel-Analystin Sibylle Bischofberger leicht über ihren Schätzungen. Sie erwartet anlässlich des Kapitalmarkttages weitere Angaben dazu, wie Straumann wachsen und die Rentabilität steigern will. Dabei dürfte der Marktführer die derzeitigen Herausforderungen im Dentalimplantategeschäft gut meistern, allerdings werde sich auch Straumann den schwierigen Markttrends nicht ganz entziehen können, so Bischofberger weiter. Sie hält an ihrer «Kauf»-Empfehlung mit einer Kursziel von 125 Franken fest.