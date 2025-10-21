Im September seien die Schweizer Uhrenexporte trotz erneutem Einbruch in den USA mit 3,1 Prozent nur leicht gesunken, so ein Händler. Bereits im August hatte der Zollhammer der Trump-Regierung dazu geführt, dass deutlich weniger Uhren in den bis dahin wichtigsten Absatzmarkt für die Branche ausgeführt wurden. Die Monate davor hatten die Hersteller dazu genutzt, um zu niedrigen Zollsätzen die Lager in den USA zu füllen.