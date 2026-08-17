Zwischenzeitlich drückten sowohl beim Konkurrenten Munich Re als auch bei Swiss Re der anhaltende Preisdruck in den Erneuerungsrunden vom Juni und Juli auf die Anlegerstimmung: Diese Entwicklung könnte Swiss Re in Zukunft unter Druck setzen, hiess es etwa bei den Analysten der UBS. Die Branche bekommt den Preisabschwung im Geschäft mit Erstversicherern also deutlich zu spüren. Munich Re senkte gar sein Umsatzziel für das laufende Jahr.