Die Aktien des Rückversicherers sind nach der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen am 6. August schrittweise vorgerückt. Die Bank Vontobel attestierte dem Unternehmen weiterhin «starke Fortschritte». So habe der Rückversicherer bereits 63 Prozent seines Gewinnziels von 4,5 Milliarden für 2026 erreicht. Das Kursziel wurde auf 150 Franken veranschlagt.
Zwischenzeitlich drückten sowohl beim Konkurrenten Munich Re als auch bei Swiss Re der anhaltende Preisdruck in den Erneuerungsrunden vom Juni und Juli auf die Anlegerstimmung: Diese Entwicklung könnte Swiss Re in Zukunft unter Druck setzen, hiess es etwa bei den Analysten der UBS. Die Branche bekommt den Preisabschwung im Geschäft mit Erstversicherern also deutlich zu spüren. Munich Re senkte gar sein Umsatzziel für das laufende Jahr.
Insgesamt war die Kursreaktion nach den Halbjahreszahlen bei Swiss Re besser (plus 0,7 Prozent) als bei Munich Re (minus 2,9 Prozent). Auch seit Anfang des Jahres performt der Schweizer Rückversicherer an der Börse besser (plus 4,9 Prozent) als der deutsche Konkurrent (minus 8,6 Prozent).
Das kontrastiert allerdings mit der Einschätzung der Analystengemeinde: Die Aktie von Munich Re wird viel wohlwollender eingestuft (neun Kauf-Empfehlungen, zehn Halten, vier Verkaufen) als die von Swiss Re (vier Kaufen, neun Halten, zehn Verkaufen). Auch bei den durchschnittlichen Kurszielschätzungen für die nächsten zwölf Monate liegt Munich Re (563 Euro, aktuell: 516 Euro) klar vor Swiss Re (130,75 Franken).
(mit Material von AWP)