Thyssenkrupp Nucera wird damit mit 2,53 Milliarden Euro bewertet. Das Unternehmen und die begleitenden Banken hatten sich gegenüber Investoren früh auf den Ausgabepreis festgelegt, der etwa in der Mitte der Preisspanne von 19 bis 21,50 Euro liegt. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 605 Millionen Euro, 526 Millionen Euro davon fließen Thyssenkrupp Nucera zu. Das Unternehmen will das Geld vor allen in den Ausbau des Elektrolyse-Geschäfts stecken. Die Erstnotiz an der Frankfurter Börse ist für Freitag (7. Juli) geplant.