Derweil greift Vontobel nochmals die Marktsorgen bezüglich einer möglichen Kapitalerhöhung in Milliardenhöhe bei der CS auf. Analyst Andreas Venditti sieht dies nun auch als sehr wahrscheinlich an und preist in sein Modell nun eine Kapitalerhöhung von 4 Milliarden Franken ein und senkt sein Kursziel auf nun 4,00 von zuvor 5,80 Franken.