Während Richemont am Schweizer Aktienmarkt ein kleines Kursfeuerwerk dank guten Quartalszahlen am Donnerstag vorweisen kann, geht es mit den Valoren von Watches of Switzerland an der Londoner Börse in den Keller. Der Titel steht um 10.30 Uhr 28 Prozent tiefer, nachdem er in der Spitze mehr als 40 Prozent verloren hat. Das Unternehmen wartete am Donnerstag mit einer Gewinnwarnung auf.